القاهرة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المساس بحصة بلاده من مياه النيل خط أحمر لا يستطيع أحد تجاوزه، مُحذّرًا من أن أي تجاوز في هذا الإطار سيؤثر على استقرار المنطقة بكاملها.ونقلت عن وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده خلال مشاركته أمس في اجتماع المجموعة المصغّرة لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لهزيمة داعش، على دعم بلاده الكامل لدول أفريقيا في حربها ضد الإرهاب.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 42 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 201432 حالة إصابة، و11956 حالة وفاة.وواكبت صحف الأربعاء أداء الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة ، وسط إجراءات أمنية مشددة.وسلّطت الضوء على دعوة جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه ودعم حقوقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأفادت بأن الأمم المتحدة حثت المانحين الدوليين أمس على التعهد بما يصل إلى 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين الفارين من الحرب الأهلية في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.ونشرت صحف مصر تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب أن التشرد والنزوح يشكلان عبئًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني، لافتًا الانتباه إلى أن سقوط لبنان أمرٌ محتوم إذا استمرت أزمته.// انتهى //10:17ت م0035