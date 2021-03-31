غزة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واستوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، جرافات وبشكل محدود، في أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بتوغل عدد منه جرافات الاحتلال العسكرية، انطلاقًا من بوابة "النمر" شرقي بلدة وادي السلقا، شرقي مدينة دير البلح، ونفذت عمليات تجريف قرب السياج الأمني، بإسناد من آليات عسكرية تتمركز فوق السواتر الترابية في الداخل المحتل.// انتهى //10:19ت م0036