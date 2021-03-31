إسلام آباد 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم اضطرار السلطات الباكستانية على تشديد إجراءات الإغلاق في العشرات من الأحياء بالمدن المكتظة بالسكان للحد من انتشار فيروس كورونا، نظرًا للارتفاع السريع في الإصابات اليومية بالفيروس منذ بدء الموجة الثالثة.واهتمت بموقف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد رغبة بلاده في إقامة علاقات سلام وتعاون مع الدول المجاورة لها بما في ذلك الهند.وتطرقت صحف الأربعاء إلى تأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عزم بلاده على مواصلة دعم الحل السياسي لإنهاء النزاع في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في هذا البلد المجاور.وأشارت إلى اتفاق باكستان وأذربيجان على مواصلة عملية المشاورات المتبادلة لتعزيز التعاون الثنائي.ونشرت صحف إسلام آباد أنباء تعيين حماد أظهر وزيرًا للمالية في الحكومة الباكستانية بعد إقالة وزير المالية السابق الدكتور عبدالحفيظ شيخ.وأخبرت عن اتفاق باكستان وبنك التنمية الآسيوي على مواصلة مناقشة سبل تعزيز الشراكة التنموية.وتناقلت أنباء مقتل أربعة عشر مسلحًا من عناصر حركة طالبان وإصابة آخرين خلال عملية مشتركة شنتها قوات الدفاع الوطني الأفغانية في منطقتي أرجنداب وبانجواي بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.وعرجت صحف باكستان على إعلان الصين عزمها تقديم لقاحات فيروس كورونا في شكل مساعدات إلى 80 دولة و3 منظمات دولية، ومخاوف السلطات الأمريكية من تعرض الولايات المتحدة لموجة رابعة للفيروس.// انتهى //10:20ت م0037