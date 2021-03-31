بيروت 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.وواصلت صحف بيروت عرضها للمساعي والمبادرات التي تصبو للخروج من الجمود في ملف أزمة تشكيل الحكومة، وعرضت تجديد البطريرك الماروني بشارة الراعي مطالبته لمؤتمر دولي لحماية لبنان برعاية الأمم المتحدة.وتناولت التحذيرات التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن بلاده ستقوم برد لا يمكن تخيله في حال تضررت من سد النهضة الذي بنته إثيوبيا حول النيل.وتتطرقت إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن أغلاق المعبر الحدودي الأخير المؤدي إلى سوريا قد يتسبب بوقف توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في شمال غربي البلاد.وأخبرت صحف لبنان عن مقتل أكثر من 500 مدني بينهم عدد كبير من الطلاب على يد قوات الأمن في ميانمار .// انتهى //10:39ت م0039