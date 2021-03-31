البكيرية 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسدعت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية منسوبي الإدارة من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات للمشاركة في مسابقة "مدرستي تبرمج" , التي أطلقتها وزارة التعليم في نسختها الأولى على مستوى المملكة خلال العام الدراسي الحالي؛ بهدف تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار وإنتاج البرمجيات وتوظيفها لدى الطلبة والمعلمين المعلمات، إضافة إلى تنمية مهارات التفكير وارتباطها بالحياة اليومية.وأوضحت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات" منى بنت سالم الجري، أن هذه المسابقة تأتي في ظل الدعم المستمر الذي تُقدمه حكومة المملكة لأبنائها الطلبة؛ لتعزيز ثقافة البرمجة وتعزيز الكفاءات التقنية الطلابية من خلال صناعة مستقبل مشرق يقوده الطلاب والطالبات.وشرعت الإدارة بتطبيق مسابقة مدرستي تبرمج بحزمة من الإجراءات التي من ضمنها تنفيذ البرامج التدريبية للمدربين والمدربات من المعلمين والمعلمات على تفعيل ساعة برمجة بإشراف قسم التدريب والابتعاث "بنين -بنات"، وإعداد الخطط والبرامج وإطلاق الحملات الإعلامية من الأقسام المعنية "النشاط الطلابي، الإشراف التربوي، الإعلام والاتصال، تقنية المعلومات".// انتهى //11:44ت م0051