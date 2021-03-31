السيح 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسدعت إدارة تعليم الخرج، جميع منسوبي مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي بقطاعي التعليم في السيح والدلم والمجتمع التعليمي للمشاركة في مسابقة "مدرستي تبرمج" التي أطلقتها وزارة التعليم.وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، أن المسابقة قسمت على مرحلتين، الأولى تهدف إلى تفعيل "ساعة برمجة"، لتعزيز ثقافة البرمجة التي تطبق في الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري 1442هـ، فيما تعرض المرحلة الثانية مشاريع "التصميم الإبداعي"، لتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات وتبدأ في الفصل الأول من العام الدراسي القادم 1443هـ - بمشيئة الله -. وأبان أن تعليم الخرج شرع في تطبيق مسابقة "مدرستي تبرمج"، بحزمة من الإجراءات إذ عمدت إلى تنفيذ البرامج التدريبية للمدربين والمدربات من المعلمين والمعلمات على تفعيل ساعة برمجة في مرحلتها الأولى بإشراف من قسمي التدريب والابتعاث، وإعداد الخطط وإطلاق الحملات الإعلامية من الأقسام المعنية، ممثلاً بالإشراف التربوي والنشاط الطلابي، والإعلام والاتصال، وتقنية المعلومات.يذكر أن وزارة التعليم حرصت في هذه المسابقة على تحقيق عدة أهداف إستراتيجية أهمها تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار وتوظيفها لدى الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتنمية مهارات البرمجة لديهم، ورفع مستوى مشاركة أولياء الأمور، كماً ونوعاً من خلال تفعيل ساعة برمجة، إضافة إلى تشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات.// انتهى //11:54ت م0052