الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسشهد مركز خدمات الاستثمار التعليمي بشركة تطوير للمباني TBC، الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، لقاءً جمع نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار والأصول بمديري مكاتب التعليم العالمي والأهلي بوزارة التعليم، بحضور المشرف العام على وكالة الوزارة للتعليم العام و الأهلي عواطف الحارثي .وتناول نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار والأصول المهندس عادل الصبيحي، دور مركز خدمات الاستثمار وأهدافه التي تتركز في السعي إلى تسهيل آليات الاستثمار أمام القطاع الخاص في قطاع التعليم، بما يخدم أهداف النهوض بالبيئة التعليمية بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الهدف من الاجتماع هو استعراض أبرز إنجازات التعليم العام و الأهلي ومناقشة مستقبل التعليم الأهلي خلال الأعوام المقبلة.وشهد اللقاء عرضًا عن أبرز منجزات TBC على صعيد التعليم الأهلي عبر ذراعها الاستثمارية، مركز خدمات الاستثمار، مستعرضًا آفاق التعليم الأهلي وفق رؤية المركز خلال الأعوام المقبلة.يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013 م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.// انتهى //11:56ت م0053