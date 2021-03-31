طرابلس 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسالتقي رئيس مجلس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش.وأوضحت وكالة الأنباء الليبية اليوم، أن اللقاء تناول الاستعدادات الفنية واللوجستية للمفوضية لتنفيذ الانتخابات الليبية المقررة هذا العام .وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية إنجاز الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات في الوقت الملائم، مؤكداً التزام الأمم المتحدة وشركائها الدوليين بمواصلة دعم المفوضية العليا للانتخابات خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا .// انتهى //11:59ت م0054