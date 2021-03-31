الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، ملتقى "دعم جهود المملكة في التعليم عن بُعد.. مسؤولية الجميع"، وذلك ضمن سلسلة الملتقيات العلمية والثقافية والرياضية التي تقيمها الإدارة.وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض الدكتورة إيمان بنت عبدالله الدريهم، أن الملتقى يهدف إلى إبراز جهود المملكة في دعم التعليم الإلكتروني، وتسليط الضوء على التحول النوعي نحو التعليم الإلكتروني، مشيرة إلى أهمية استخدام التقنية عموماً، وفي التعليم - عن بُعد - خصوصاً.وشهد الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل، حيث تحدثت الدكتورة الدريهم عن جهود المملكة في مجال التعليم عن بُعد، مؤكدةً أن "منظومة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في المملكة، تعد تجربة ناجحة وقوية، فيما تناولت من جامعة الملك سعود الدكتورة ابتسام بنت عبدالكريم العودة قيم وآداب السلوك الرقمي.وشاركت المشرفة التربوية بتعليم الرياض الدكتورة هياء بنت سعد آل ضرمان بورقة علمية عن "التكامل بين المدرسة والأسرة لدعم جهود التعليم عن بعد في المملكة"، بينما استعرضت من جامعة الملك سعود الدكتورة أمل بنت عبدالله الكليب ورقة علمية بعنوان "حماية الأبناء من مخاطر التقنية".// انتهى //12:09ت م0058