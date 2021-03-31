نجران 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الركن دكتور فهد بن سعيد القحطاني ، وقائد الأفواج الأمنية بمنطقة نجران العميد عايض بن عوض الشهراني.وثمن سموه جهود الأفواج الأمنية في المنطقة، وما تقوم به من أعمال في مجال اختصاصاتها، ودورها التكاملي مع الجهات الأمنية الأخرى، مشيداً بما يتحقق من إنجازات للأفواج الأمنية وتكاملها مع منظومة الأمن، مؤكداً تقديم كل ما تحتاجه الأفواج من دعم ومساندة للقيام بواجباتها في خدمة الوطن في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله -.من جهته أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج أن العمل جارٍ لإحداث عدد من المراكز الخدمية وتوسيع دائرة الانتشار في محافظات المنطقة لتقديم كل ما يمكن من الخدمات.// انتهى //12:13ت م0060