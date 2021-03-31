نجران 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمشعلية مبارك بن علي الهمامي.واطلع سموه خلال اللقاء على عن أعمال الجمعية وما تقدمه من خدمات منذ تأسيسها، يتضمن معلومات وإحصاءات عن كفالة الأسر وكسوة الشتاء والسلال الغذائية، وكفالة الأيتام، ومساعدة الشباب على الزواج، ومشروع الوقف الخيري .وأشاد سمو أمير المنطقة بما تقدمه الجمعية من أعمال تطوعية وخيرية لمستفيديها، مؤكداً على أهمية التكافل الاجتماعي الذي يحث عليه ديننا الإسلامي وأن تصل الخدمات لكل من يحتاج إليها.// انتهى //12:30ت م0062