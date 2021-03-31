اقتصادي / غرفة حائل توقع مذكرة تعاون لدعم المنشآت الصغيرة المحلية
الأربعاء 1442/8/18 هـ الموافق 2021/03/31 م واس
حائل 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس
وقع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالعزيز الزقدي بمقر الغرفة أمس، مذكرة تعاون مع بنك الرياض بهدف دعم المنشآت الصغيرة المحلية.
وأوضح الزقدي أن الاتفاقية تخدم المنشآت وأصحاب المشاريع بالمنطقة لزيادة المحتوى المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م الوطنية والعمل على تقديم الدعم للمنشآت الممولة او الراغبة في التمويل عن طريق دورات تدريبية وورش عمل وبرامج تطويرية من خلال برامج الغرفة المتوفرة، مبيناً أنه سيتم تأسيس فريق عمل لدراسة اطلاق منتجات ومبادرات جديدة وحلول تمويلية حصرية تخدم شرائح الاستثمارات.
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