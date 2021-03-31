حائل 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسوقع رئيس الغرفة التجارية الصناعية ‏بمنطقة حائل عبدالعزيز الزقدي ‏بمقر الغرفة أمس، مذكرة تعاون ‏مع ‫بنك الرياض ‏بهدف دعم المنشآت الصغيرة المحلية.وأوضح الزقدي أن الاتفاقية تخدم المنشآت وأصحاب المشاريع بالمنطقة ‏لزيادة المحتوى المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م الوطنية والعمل على تقديم الدعم للمنشآت الممولة او الراغبة في التمويل عن ‏طريق ‏دورات تدريبية وورش عمل وبرامج تطويرية من خلال ‏برامج ‏الغرفة المتوفرة، مبيناً أنه سيتم تأسيس فريق عمل لدراسة اطلاق منتجات ‏ومبادرات جديدة وحلول تمويلية حصرية تخدم شرائح الاستثمارات. ‏// انتهى //12:33ت م0063