مأرب 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأحد الماضي الأحياء السكنية شمال مدينة مأرب بصاروخ باليستي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم طفل، وخلّف أضرارًا كبيرة في منازل المدنيين والمصالح العامة والخاصة.وأكد الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الممنهج للأحياء السكنية والمدنيين في محافظة مأرب - بالتزامن مع تصعيدها العسكري المتواصل في مختلف جبهات المحافظة - يمثل تهديدًا خطيرًا لحياة الملايين من أبنائها والأسر النازحة في مخيمات النزوح بالمحافظة التي تشكل 60% من إجمالي النازحين في اليمن.وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بمغادرة مربع الصمت إزاء هذه الجرائم والانتهاكات، وإصدار إدانة واضحة للاعتداءات المتواصلة التي تشنّها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب التي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، ومحاسبة من يقف خلفها لكونها جرائم حرب.// انتهى //13:50ت م0100