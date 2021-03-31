جيزان 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساستعدت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير السلع الاستهلاكية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الجسدي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.ورصدت وكالة الأنباء السعودية خلال جولة ميدانية " اليوم " توفر السلع الرمضانية في أسواق مدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز بالمنطقة وبكميات وفيرة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد عدد من المسؤولين داخل المراكز التموينية، التزامهم بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بضرورة توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات لمختلف المتسوقين، ومراعاة وضع المسافة الصحية بين الزبائن، والعمل المستمر في التنظيف والتعقيم لمنع انتقال العدوى.وأفاد عدد من المواطنين باستقرار أسعار المواد الغذائية ولم يكن هناك ارتفاع أو نقص فيها أو السلع الرمضانية الأساسية التي يتم شراؤها هذه الأيام التي تسبق حلول الشهر الكريم مثل الشوربة واللقيمات والمكرونة إضافة إلى استخدامهم للسلع الأساسية كالأرز والدقيق والسكر والشاهي والقهوة والألبان وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.// انتهى //13:53ت م0101