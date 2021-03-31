عام / شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية
الأربعاء 1442/8/18 هـ الموافق 2021/03/31 م واس
سكاكا 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس
تتابع شرطة منطقة الجوف، خلال جولاتها الميدانية في الأسواق الشعبية والطرقات العامة والمتنزهات العامة، متابعة مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الجسدى المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
ورافقت "واس" أمس الجهات الأمنية بمدينة سكاكا لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي.
وتقوم شرطة الجوف بضبط المخالفات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية.
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13:59ت م
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