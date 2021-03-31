سكاكا 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واستتابع شرطة منطقة الجوف، خلال جولاتها الميدانية في الأسواق الشعبية والطرقات العامة والمتنزهات العامة، متابعة مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الجسدى المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.ورافقت "واس" أمس الجهات الأمنية بمدينة سكاكا لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي.وتقوم شرطة الجوف بضبط المخالفات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية.//انتهى//13:59ت م0103