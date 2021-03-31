الأحساء 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسيرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء غداً، فعاليات الحفل الافتراضي الختامي لمسابقة مدرستي الرقمية "التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد"، الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة لتكريم 96 فائزاً وفائزة، بجوائز بلغ إجماليها 200 ألف ريال.ونوه مدير عام التعليم بالمحافظة حمد العيسى، برعاية سمو محافظ الأحساء لهذا الحفل، التي تعد تحفيزاً للطلاب والطالبات ودعماً لمناشط إدارة التعليم ومنسوبيها، الذين يسعون بكل جهدهم لتنفيذ تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، مهنئاً الفائزين في هذه المسابقة.بدوره أوضح مدير مركز التميز بتعليم الأحساء يوسف الخلفان، أن عدد المشاركين والمشاركات في المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم شهر صفر الماضي، بلغ 1723 مشاركاً، منهم 702 طالباً وطالبة، و 880 من منسوبي التعليم، و 14 أسرة وولي أمر، و 28 من المهتمين بالتقنية، فيما بلغ عدد الأعمال المقدمة 1730 عملاً شملت التحقيق الصحفي، ومقطعاً مسموعاً، وموشن جرافيك، وأنفوجرافيك، ومقطعاً مرئياً، ومستند عرض تشعبي، ورسائل إيجابية مؤثرة .// انتهى //14:02ت م0104