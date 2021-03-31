القاهرة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ ، بأن الاتصال تناول التحضيرات الجارية في إطار عقد القمة المُرتقبة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما جرى تبادل الرؤى حيال الملفات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مُخرجات الاجتماع الرباعي الأخير الذي عُقِد في باريس يوم 11 مارس الجاري بمُشاركة كلٍ من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، من أجل إيجاد مناخٍ مواتٍ لإطلاق عملية تفاوضية مُباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين.وأشار حافظ إلى أن المباحثات الهاتفية تطرقت إلى التطورات على صعيد المشهد الليبي فضلاً عن الأوضاع في سوريا، كما بحثا آخر مستجدات ملف سد النهضة.// انتهى //14:10ت م0108