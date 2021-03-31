جدة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات , الهجمات الإرهابية التي وقعت في مقاطعة كابو ديلجادو بجمهورية موزمبيق، وأكدت قلقها إزاء التطورات المتفاقمة في مدينة بالما.وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، عن تضامنه مع موزمبيق في حربها ضد الإرهاب، وقدم أحر تعازيه لأسر ضحايا الهجمات ولحكومة موزمبيق وشعبها.وأكد مجددًا الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما.// انتهى //14:12ت م0109