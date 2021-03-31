الدمام 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ضرورة الاهتمام برياضة الفروسية وذلك دعماً للموروث الوطني وما تمثله هذه الرياضة من ارتباط وثيق بتاريخ المملكة العريق، مشيداً بإهتمام القيادة–حفظها الله-بهذه الرياضة من خلال إنشاء هيئة عليا للفروسية لدعمها وتطويرها.جاء ذلك خلال تكريم سموه في الإمارة اليوم , محافظ الخفجي رئيس مجلس نادي الفروسية محمد الهزاع، ورئيس وكبير الإداريين في شركة أرامكو لأعمال الخليج عازب القحطاني، وفريق عمل موسم الفروسية بمحافظة الخفجي للعام 2021 والجهات الداعمة.بدوره أشاد محافظ الخفجي بإهتمام ودعم سموه لكل الأنشطة التي تقام في المحافظة بشكل عام والأنشطة الرياضية بشكل خاص والتي يشارك فيها شباب المحافظة، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في نجاح موسم الفروسية بالمحافظة.//انتهى//14:18ت م0112