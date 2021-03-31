الدمام 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ممثلة في المفوضية الكشفية اليوم الدراسة الأولية للشارة الخشبية لتأهيل قيادات كشفية جديدة بمشاركة (38) متدرباً من جوالة وكشافة الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية والتي استمرت لمدة يومين افتراضياً .وأكد مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر العبدالواحد أهمية الحركة الكشفية ودورها في المجتمع ، كونها حركة تربوية تطوعية ، تهدف للمساهمة في تنمية الشباب ، وإكسابهم مهارات ومعارف وخبرات تساعده على تحقيق دوره في الحياة وفي مجتمعه وأسرته ، وتجعله مواطناً صالحاً يحب الخير ويقدمه للآخرين.من جهته أوضح المفوض الكشفي بالقطاع الشرقي المهندس وليد بن خليفة الزويمل بأن الهدف من الدراسة استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها ، مشيراً إلى أنه بإمكان كل متدرب أن يشرح المفاهيم الأساسية للحركة الكشفية ، ويقدم نبذة حول تاريخ الحركة الكشفية، ويصف الطريقة الكشفية، ويمارس عددا من التقاليد الكشفية الأساسية.// انتهى //15:44ت م0152