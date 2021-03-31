جدة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساستقبل محافظ رابغ خالد بن مبيريك اليوم , مدير اتصالات منطقة جدة المهندس سامر القحطاني وعدداً من المديرين المسؤولين بالمنطقة.وتم خلال الاستقبال استعراض خلال احتياجات الأهالي فيما يخص خدمات شركة الاتصالات السعودية وبالأخص مع استمرار الدراسة عن بعد واحتياج الأهالي بشكلٍ أساسي لتوفر شبكة الاتصالات وسرعة الإنترنت , وأهمية استمرارية العمل لحل مشاكل ضعف خدمات الاتصالات بالمحافظة وإيجاد الحلول السريعة من أهمها تنفيذ عدد من أبراج الاتصالات لرفع مستوى خدمات الاتصالات بالمحافظة وضرورة نشر خدمة الألياف البصرية في باقي الأحياء والمراكز .// انتهى //15:48ت م0156