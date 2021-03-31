سياسي / سمو وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي
الأربعاء 1442/8/18 هـ الموافق 2021/03/31 م واس
الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم أمس ، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عبر - الاتصال المرئي-.
وبحثت المجموعة المُصغرة للتحالف الدولي خلال الاجتماع، تعزيز العمل والتنسيق المشترك في مواصلة القضاء على " تنظيم داعش الإرهابي" وضمان عدم عودته لنشاطه، ومكافحة أيديولجيته التي تجلب الخراب والدمار للعالم، والتأكيد على استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين ، ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.
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16:03ت م
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