الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم أمس ، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عبر - الاتصال المرئي-.وبحثت المجموعة المُصغرة للتحالف الدولي خلال الاجتماع، تعزيز العمل والتنسيق المشترك في مواصلة القضاء على " تنظيم داعش الإرهابي" وضمان عدم عودته لنشاطه، ومكافحة أيديولجيته التي تجلب الخراب والدمار للعالم، والتأكيد على استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين ، ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.// انتهى //16:03ت م0158