الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسعقد أصحاب المعالي محافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السادس والسبعين اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي محافظ البنك المركزي البحريني رئيس الدورة الحالية رشيد محمد المعراج، بمشاركة معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح الحجرف.وبحث أصحاب المعالي أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات المهمة، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس، والمبادرات التكاملية في هذا المجال.وخلال الاجتماع استُعرضت المبادرات المطروحة وبيان الرياض الختامي لقمة مجموعة العشرين (G20) التي عقدت برئاسة المملكة من خلال ضرورة اغتنام فرص القرن الـ 21 للجميع دون استثناء وضرورة مساعدة الدول النامية، وتقديم الدعم للدولة الفقيرة، كما ناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها وتكرار وقوعها ووثيقة سياسة تصنيف وتبادل المعلومات، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي والمصرفي.// انتهى //16:05ت م0159