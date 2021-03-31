المدينة المنورة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسإعداد وتصوير : علي بن أحمد الشهرانيتتفرد محافظة العلا بطبيعتها الخلاّبة وتضاريسها المتنوعة التي جعلتها بيئة ملائمة لأنواع متعددة من الحيوانات البريّة التي عاشت في تلك المنطقة منذ القدم, وتتركّز الجهود في الوقت الحالي على استعادة المشهد الطبيعي للبيئة الصحراوية في العلا, وإيجاد بيئة ملائمة للحيوانات وحمايتها من المهددات.وعمدت "واس" على توثيق المشهد في محمية "شرعان" - شرق العلا - وتمتدّ على مساحة تبلغ 1500 كيلومتر مربع, وتشتهر بتنوّع تضاريسها من الجبال والصخور والوديان, والوديان المغطاة بغطاء من الأزهار البرية والمناطق الصحراوية، وتحتضن أصنافاً عديدة من الحيوانات البرية ومنها غزال الريم، وغزال الإدمي، وغزال المها العربي، والوعول، والنعام الأفريقي في تناغم فريد بين المناظر الطبيعية الخلابة والحيوانات البرية في المحمية الطبيعية.وحققت الهيئة الملكية بمحافظة العُلا منجزات ونجاحات في هذه المحمية من خلال ولادة جيل جديد من الغزلان، والتي نجحت في التكيّف والتأقلم مع البيئة والظروف الملائمة المهيئة في محمية "شرعان"، إضافة إلى جهود المحافظة على الغطاء النباتي ومصادر المياه التي تحتاج إليها الحيوانات البرية من خلال برنامج حماية يشمل إطلاق عدد من مبادرات التشجير طويلة الأمد.وجاءت مبادرتا "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لتدعم جهود المملكة في الحفاظ على الأرض والبيئة, وتفعيل برامج حماية الغطاء النباتي والمحميات وزيادة مساحات التشجير في المدن ومحيطها, وتشمل المبادرة زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ600 ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.ويعمل في محمية "شرعان" عدد من الموظفين والخبراء المتخصصين المؤهلين في هذا المجال، حيث يعملون على القيام بدوريات في المحمية لمراقبة الأنواع الحية من الكائنات, وتهيئة المكان المناسب في المنطقة لمختلف الكائنات في المحمية, والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، والتي خصّصت لها برامج حماية وتكاثر في عدة محميات ضمن رؤية المملكة 2030م.// انتهى //16:08ت م0161