الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسزارت معالي وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقا الدكتورة نالدي باندور بمقر وزارة الثقافة أمس، وكان في استقبالها المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بالوزارة راكان الطوق، والمشرف على وكالة العلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين للهيئات الثقافية.وعقد الطوق اجتماعاً مع الدكتورة نالدي باندور بحثا خلاله جوانب التعاون الثقافي المشترك بين المملكة وجنوب أفريقيا، واستُعرضت الأفكار والرؤى المعززة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب الثقافية.حضر الاجتماع سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة كوسبرت ثيمبا خوبوشي، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان ، والرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى محمد الملحم.// انتهى //16:08ت م0162