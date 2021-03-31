عمّان 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 611577 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 513144 حالة شفاء بعد تسجيل 9192 حالة إضافية، كما سجلت 111 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6858 حالة.// انتهى //17:26ت م0214