الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسثمن مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور محمد الغنيم , مناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التبرع بالأعضاء البشرية, منوهاً بدعم القيادة الرشيدة الدائم لبرامج زراعة الأعضاء في المملكة منذ تأسيس البرنامج.وعدّ الموافقة دافعاً لنجاح البرنامج لسد احتياجات مرضى القصور العضوي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بإذن الله, وامتداداً لحرص القيادة على صحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمرضى القصور العضوي بالمملكة.وأشار إلى أن النظام الجديد يتكون من 27 مادة تشمل 4 أحكام رئيسة تنظم العديد من جوانب برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها في المملكة وتضع الضوابط لممارسة نقل الأعضاء البشرية في المنشأت الصحية ومحظورات التبرع بالأعضاء والعلاقات المحلية والإقليمية والدولية للبرنامج، كما تعمل على إعداد قوائم الانتظار الوطنية وتحديد أولويات الزراعة وكفاية تقديم الخدمات للمتبرع وإعداد دليل خاص بالمنح والمزايا والمكافآت لهم.ويهدف نظام التبرع بالأعضاء البشرية إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها والحرص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.// انتهى //17:26ت م0215