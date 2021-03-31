القاهرة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم, بوزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي الدكتور جوردان جرليتش رادمان، الذي يزور القاهرة حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الليبية، حيث أُكد أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسي الحالي الذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في نهاية العام الحالي، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية.// انتهى //17:28ت م0217