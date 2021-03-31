الخرطوم 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي بمكتبها اليوم، بالمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث الذي يزور الخرطوم حاليا.وثمنت الوزيرة خلال اللقاء جهود الولايات المتحدة الأمريكية ووقوفها إلى جانب السودان في القضايا الآنية الملحة، بالاضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في قضية سد النهضة .ودعت المسؤولة السودانية خلال اللقاء الولايات المتحدة للإنخراط في تفاوض بناء يلزم الطرف الإثيوبي بعدم الملء دون موافقة الأطراف المعنية لأن تصرفات الجانب الإثيوبي الأحادية زعزعت الثقة المتبادلة بين البلدين، مبينة أن السودان لجأ للآلية الرباعية للوساطة بعد أن علم أن إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني للسد، وهو ما لايجب التهاون معه والسكوت عليه.من جهته، شدد المبعوث الخاص للسودان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف في قضية سد النهضة، مؤكداً اهتمام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الدول الثلاث والقرن الأفريقي، موضحاً أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف.// انتهى //17:34ت م0219