الطائف 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسبدأ نادي الطائف الأدبي الثقافي في استقبال الأعمال المرشحة لجائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة، في فرعي الديوان الشعري، والنص المسرحي، سواء تمالترشيح شخصيا أو عن طريق مؤسسات علمية أو ثقافية، حيث سيتم استقبال المشاركات والأعمال حتى يوم 20 من شهر ذي القعدة الموافق 30 يونيو 2021م القادم .أوضح ذلك رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيراً إلى أن أمانة الجائزة حددت ثلاثة فروع للجائزة وهي .. الفرع الأول :جائزة تقديرية تمنحها اللجنة لشاعر عربي على كامل تجربته الشعرية وقيمتها 100ألف ريال، الفرع الثاني : جائزة تشجيعية،يرشح لها شاعر عربي صاحب رؤية إبداعية مميزة بناء على ديوان شعري على ألا يكون صادرا قبل عام 2017م من تاريخ إعلان الدورة الرابعة للجائزة وقيمتها 50 ألف ريال، ويكون الترشيح شخصيا أو عن طريق المؤسسات العلمية والثقافية، فيما جاء الفرع الثالث بجائزة النص المسرحي، وقيمتها 50 ألف ريال وتمنح لنص مسرحي بالفصحى مستوحى من قصيدة ( البابلي ) للشاعر محمد الثبيتي في ديوان التضاريس ورابط النص هو : https://adabialtaif.com/page/details/38 .واشترطت أمانة الجائزة أن لايكون قد مضى على صدور الديوان أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الترشح للجائزة, وألا يكون العمل المرشح قد فاز بجائزة محلية أو عربية.كما يشترط في النص المسرحي، حديثا وغير منشور وأن يكون النص مكتوباً خصيصاً لجائزة الشاعر محمد الثبيتي، وأن يكون مكتوباً باللغة العربية .وحددت آلية استقبال المشاركات، من خلال إرسال خمس نسخ ورقية للعمل المشارك( الديوان الشعري )، وبريد إلكتروني للنص المسرحي مع إرفاق السيرة الذاتية للشاعر أو المؤلف وصورة شخصية وعنوانه البريدي والإلكتروني وصورة هويته إلى سكرتير الجائزة بمقر الجائزة بنادي الطائف الأدبي الثقافي ونسخة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني: adbetaif@gmail.com .// انتهى //17:34ت م0220