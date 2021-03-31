الرياض 18 شعبان 1442 الموافق 31 مارس 2021 واس.اختتم مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم أعمال "المؤتمر الثاني لدراسات المرأة السعودية" تحت عنوان "المرأة في العلوم"، على مدار يومين، وقدم فيه (25) ورقة علمية تم عرضها خلال(6) جلسات بمشاركة (32) باحثاً وباحثة.ويهدف "المؤتمر الثاني لدراسات المرأة السعودية" إلى الإسهام في تحقيق رؤية 2030، في تطوير البحث العلمي وتحقيق الاستفادة الفاعلة من طاقات المواطنين ذكورًا وإناثًا، ومواكبة الاهتمام العالمي بتنمية مشاركة المرأة في البحث العلمي، ودراسة واقع إسهام المرأة السعودية في العلوم بمختلف أنواعها، ومناقشة التحديات التي تواجهها الباحثة، والحلول المقترحة لتجاوزها، وتعزيز التواصل بين الباحثات والمهتمات بموضوع المؤتمر.وأوضحت وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة أريج الخلف أن تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة قائم على الاستثمار في رأس المال البشريّ، وهذا الاستثمار سيكون قادراً على الوصول لأقصى غاياته بتقدير دور المرأة وإمكاناتها، وتوفير الفرص التي تساعدها في توظيف هذه الإمكانات في شتى المجالات، مؤكدة بأن ما نرصده من التواجد الفعال للمرأة في المناصب القيادية، القانونية، العسكرية، والتعليمية، هو مؤشر على أن تواجدها في الساحة العلمية سيسلك نفس الطريق.ومن جانبها أبانت مديرة مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة الدكتورة هيفاء بن شلهوب، بأن هذا الحدث يأتي كخير خاتمة لشهر مليء بالمناسبات التي تخص المرأة، وأن تنظيم المركز لهذا التجمع يأتي تحقيقاً لأهدافه وتماشياً مع توجهاته المستقبلية المتمثلة في توفير المناخ العلمي والبيئة البحثية الداعمة للعالمات والباحثات، ، والمساهمة في صناعة المشهد الاجتماعي وحل مشكلاته المرتبطة بالمرأة، وتشجيع التعاون وتوثيق العلاقات بين الباحثين والمتخصصين والمهتمين بقضايا المرأة من كل أنحاء المملكة.ناقش المؤتمر في اليوم الأول، (3) جلسات حوارية، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "موضوع المرأة والبحث العلمي"، بـ (4) أوراق عمل، وتطرق المؤتمر في جلسته الثانية "إدارة البحث العلمي"، بـ (3) أوراق عمل، وكانت الجلسة الثالثة بعنوان "إسهام المرأة في العلوم التطبيقية والصحية " وقدم فيها (5) أوراق عمل.فيما تضمن المؤتمر في اليوم الثاني (3) جلسات متنوعة، وتناولت الجلسة الأولى (4) أوراق عمل، تحت عنوان "إسهام المرأة في العلوم الإنسانية"، وأتت الجلسة التالية بعنوان " إسهام المرأة في العلوم الاجتماعية " بـ (5) أوراق عمل، واختتم المؤتمر جلساته بعنوان " نماذج نسائية سعودية رائدة في البحث العلمي "ونوقشت فيها (4) أوراق عمل.//انتهى//17:52ت م0225