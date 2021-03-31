واشنطن 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بنظيره الماليزي هشام الدين حسين.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال الآسيان والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف.وأكد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، على الدور الرئيسي لمركزية الآسيان في المحيطين الهندي والهادئ، مشددًا على أهمية تعزيز حرية الملاحة والاستخدامات القانونية الأخرى.وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق بشأن الانقلاب العسكري في بورما.// انتهى //18:13ت م0231