مكة المكرمة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساجتمع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون اليوم بلجنة أصدقاء الهلال الأحمر بجدة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة تحقيق أهداف اللجنة المتمثلة في مؤازرة ودعم الهيئة والحاجة لإعادة تفعيل دورها المجتمعي وطرح السبل التي من خلالها تحقق ما تصبوا إليه اللجنة بالتعاون المستمر انطلاقاً من ما يملكه العاملون في الهلال الأحمر وفي اللجنة ومن التجارب والخبرات في مجالات عدة قد تسهم في إيجاد فرص تطويرية في بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيقاً للمضي في البدء لإعداد المشاريع النوعية الموجهة والتي تتماشى مع الأهداف السامية والإنسانية للهيئة.كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الاجتماعات وورش العمل الدورية لتلبي متطلبات الأعمال الجليلة التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في جميع المجالات.// انتهى //18:17ت م0233