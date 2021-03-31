الدمام 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأطلقت غرفة الشرقية اليوم نسخة ثالثة من مبادرة "تكامل" بين ممثلي " الغرفة والمجلس البلدي والمجلس المحلي " بمحافظة رأس تنورة، والتي تتمحور مهمته في بحث ودراسة الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتحديات التي تواجهها وسبل المعالجة.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت الغرفة خلال الأسابيع الماضية خطوات مماثلة في كل من محافظتي الخفجي والجبيل، وقد تمت خلال لقاء افتراضي عقد بمشاركة محافظ راس تنورة عبد الرحمن العرفج، ورئيس المجلس البلدي عارف الجفال، ورئيس البلدية المهندس صالح القرني، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الحكيم بن حمد الخالدي، وعضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاستثمار سعدون بن خالد الخالدي، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات المعنيةكافة .وأوضح محافظ رأس تنورة أن المحافظة تفخر بكل مبادرة من شأنها توحيد الجهود وتعزيز الشراكة للوصول إلى آليات واضحة لتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات في إطار رؤية المملكة 2030، معرباً عن استعداد المحافظة لتسخير جميع الإمكانات لدعم مثل هذه المبادرات الحيوية.من جانبه بين رئيس المجلس البلدي بأن المجلس يرحب بهذه الفكرة والمبادرة التي أطلقتها غرفة الشرقية لتعزيز العمل التكاملي والشراكة لتحقيق الأهداف المطلوبة، مؤكداً أن محافظة رأس تنورة تزخر بمواقع استثمارية عُمل على حصرها، والتطلع لتفعيلها وأخذ موقعها على الخريطة الاستثمارية .وبين رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن الهدف من مبادرة " تكامل " توحيد الجهود وترسيخ قيم الشراكة والتواصل بين أبناء القطاع الخاص في مختلف محافظات المنطقة الشرقية، وبين مجالس الأعمال وجميع الجهات الحكومية، وهو ما يصب في تحقيق تطلعاتنا بالمزيد من المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //18:32ت م0236