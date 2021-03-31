الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسيتوهج في مركز الملك عبد العزيز التاريخي النسخة الخارجية من عمل الفنان الألماني كارستن هولر، المخصصة لاحتفالية "نور الرياض" "جدار الضوء 2021م".والعمل عبارة عن هيكل معدني يشتمل على 1,100 مصباح يتم تشغيلها وإيقافها بتردد 7,8 Hz ، وفق إيقاع دقيق تم تطويره بالاعتماد على التحليل العلمي للسلوك البشري .ويسبب الضوء والإيقاع للزوار المعرضين للإضاءة القوية هلوسة بصرية وسمعية، حيث يتعرضون لترددات الموجات الدماغية داخل وخارج الأضواء مع مؤثرات صوتية على نفس التردد .ينتج عن هذه العمل هلوسة تشبه الحلم خاصة مع إغلاق العينان، حيث تتأثر أفكار المرء والكلمات المنطوقة والسلوك بشكل عام بالأضواء الوامضة وأصوات النقر، مما يخلّف اختلاف في الإدراك و تفسيره . // انتهى //18:46ت م0237