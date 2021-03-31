بانجول 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسثمنت سيدة جامبيا الأولى فاطمة بارو جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في دعم مسيرة العمل الإنساني، معربة عن شكرها للندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهودها التنموية التي تصب في خدمة بلادها.جاء ذلك لدى تدشينها لبئرين افتتحتهما الندوة العالمية في قريتي (نيكنيدوي- مويافولا) التي تبعد عن العاصمة بانجول بـ (100) كلم بمشاركة حاكم الإقليم ووجهاء وعلماء المنطقة وعدد من أهالي القريتين الذين أبدوا فرحتهم الغامرة لتحقيق هذا الحلم الذي يوفر لهم المياه الصالحة للشرب بعد أن كانوا يجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليها من مناطق بعيدة.وأبدت السيدة فاطمة بارو تطلعها للمزيد من التعاون وإنجاز المشروعات التي تحتاجها جامبيا في حفر هذه الآبار التي تحتاجها كثير من المناطق الفقيرة والنائية التي تشح فيها المياه.وتواصل الندوة العالمية جهودها في حفر الآبار في العديد من دول أفريقيا والتي تعد أحد أهم البرامج التي تحرص عليها خدمة إنسانية للمجتمعات الأفريقية.// انتهى //19:24ت م0242