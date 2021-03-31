الطائف 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل اليوم ميدان الملك خالد بالحوية، خلال زيارة للميدان وتجول على مرافقه واطّلع على الاستعدادات الخاصة لموسم سباقات الطائف الذي ينطلق بطابعه الجديد بما يتماشى مع الإستراتيجية التطويرية الشاملة لنادي سباقات الخيل.ورافق الأمير بندر بن خالد في جولته التفقدية الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر ومستشار شؤون الميادين في نادي سباقات الخيل سعود الفراج ومدير السباقات بالنادي سالم بن محفوظ وعدد من مديري الإدارات ، حيث استمع سموه إلى شرح عن الاستعدادات وما سيتم إنجازه من مشاريع تطويرية للميدان .واختتم سموه جولته بتفقد موقع الأرض الجديدة التي من المقرر أن يقام عليها المقر الجديد لنادي سباقات الخيل والتقى بعدد من مسؤولي أمانة الطائف واطلع على المخطط الشامل للطائف الجديد والمشاريع الأخرى الجاري تنفيذها حالياً، واستمع إلى نبذة عن المشروع الذي سينفذ بأحدث الطرق والتصاميم الهندسية، والخطط المزمع تنفيذها في المنطقة والهادفة لتطوير وتحسين هذه الرياضة.يُشار إلى أن موسم سباقات الفروسية بالطائف سينطلق من تاريخ 28 / 5 / 2021م وينتهي في 9 / 11 / 2021م ،ويتكون من 24 حفلاً خلال 12 أسبوعاً، يتخلله شهر توقف لموسم الحج، مع إضافة أشواط مستحدثه وأشواط مخصصة للخيل العربية.// انتهى //19:26ت م0244