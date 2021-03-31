القاهرة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، دعم البرلمان العربي المستمر لأمن واستقرار اليمن وحل الأزمة سياسياً وفق المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، مجدَّدًا إشادته بالمبادرة الأخيرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة سياسياً، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.وقال العسومي خلال مشاركته في المحاضرة التي ألقاها الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجنج افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار دبلوم الدبلوماسية البرلمانية الذي ينظمه البرلمان العربي، وبمشاركة رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجالس والبرلمانات العربية، إن الأزمة اليمنية تمثل أولوية كبرى للبرلمان العربي انطلاقاً من اضطلاعه بدوره في دعم الجمهورية اليمنية على جميع المستويات للتخفيف من المعاناة اليومية للشعب اليمني.وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الأزمة التي يعيشها الأشقاء في اليمن ليس أزمتهم وحدهم بل أزمة العالم أجمع، آملا أن يستعيد اليمن مؤسساته وقوته وينعم بالأمن والاستقرار، وأن يعقد البرلمان العربي إحدى جلساته على الأراضي اليمنية بعد إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة أمنه واستقراره.من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، من الأوضاع المأساوية التي يعيشها اليمن حالياً، بفعل الانتهاكات والأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بدعم وتعليمات مباشرة من النظام الإيراني، مضيفاً أن رفضهم لمبادرة المملكة العربية السعودية تعد فصلاً جديداً من التصعيد وإفشال جهود حل الأزمة.وأشاد البركاني بالجهود المقدرة والمخلصة التي يبذلها البرلمان العربي على جميع المستويات لدعم القضية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية.في سياق متصل، أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج أن الاتحاد البرلماني الدولي سينظر بجدية في الانتهاكات التي يتعرض لها نواب اليمن، مشيرا إلى أن الأزمة اليمنية تحظى بأولوية متقدمة في أجندة عمل الاتحاد البرلماني الدولي.وتناولت المحاضرة عدداً من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها الأزمة اليمنية وقضية تمكين المرأة، فضلاً عن خطة البرلمان العربي للعمل والشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي، والإطار العام لاتفاق التعاون الفني بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.// انتهى //19:28ت م0245