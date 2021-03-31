الأمم المتحدة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تتابع باهتمام الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتكثيف طموحاتها المناخية.وأعرب دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، عن تطلع الأمم المتحدة بشدة لسماع المزيد من المملكة وأعضاء مجموعة العشرين في 22 أبريل القادم خلال الاجتماع الذي يتم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة بهذا الخصوص.// انتهى //19:46ت م0253