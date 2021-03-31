عام / نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد الكلية التقنية والمعهد الصناعي بأملج
الأربعاء 1442/8/18 هـ الموافق 2021/03/31 م واس
أملج 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس
تفقد نائب المحافظ المساعد للكليات التقنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورعادل الزنيدي أمس , الكلية التقنية والمعهد الصناعي بمحافظة أملج ، يرافقه مدير التدريب التقني والمهني بتبوك المهندس فهد المطيري .
واطلع الزنيدي خلال الزيارة على الأقسام التدريبية بالكلية التقنية والمعهد الصناعي وعلى سير العملية التدريبية بالمنشات التدريبة وعلى الإجراءات الاحترازية ، كما التقى بالمدربين والمتدربين .
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19:54ت م
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