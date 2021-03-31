أملج 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واستفقد نائب المحافظ المساعد للكليات التقنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورعادل الزنيدي أمس , الكلية التقنية والمعهد الصناعي بمحافظة أملج ، يرافقه مدير التدريب التقني والمهني بتبوك المهندس فهد المطيري .واطلع الزنيدي خلال الزيارة على الأقسام التدريبية بالكلية التقنية والمعهد الصناعي وعلى سير العملية التدريبية بالمنشات التدريبة وعلى الإجراءات الاحترازية ، كما التقى بالمدربين والمتدربين .// انتهى//19:54ت م0254