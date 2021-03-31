سكاكا 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم "عن بُعد"، حفل تكريم 272 طالباً متفوقاً دراسياً خلال العام الدراسي 1441هـ .وقال سموه في كلمته للطلاب المتفوقين: نحمدُ الله تعالى على نِعَم الأمن والرخاء في بلادنا، في ظلِّ قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.وأعرب سموه عن اعتزازه وسعادته بهذا التفوق الذي تحقَّقَ لكم، وهو الإنجاز الذي يُدوَّن في صفحات الفخر، خاصةً مع هذه التجربة التعليمية الجديدة التي برزت في ظل جائحة كورونا، وجهودكم التي بذلتموها في تحصيلكم العلمي من خلال "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التعليم، وهي التجربة التي حقَّقت لكم نقلة نوعية وناجحة في ظل الإمكانيات التقنية والمادية الهائلة التي وفَّرتها حكومتنا الرشيدة.وقدم سمو الأمير فيصل بن نواف, شكره للمعلمين على تفانيهم طوال فترة العام الدراسي؛ لتحقيق المهارات والعلوم والمعارف لكم، واستثمار جميع القنوات التعليمية والمنصات الدراسية؛ لاستكمال المناهج المُقرَّرة وِفق الخطة التعليمية التي أعدَّتها الوزارة, داعياً المولى سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد.من جانبه، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي, عن سعادة منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة برعاية سمو أمير المنطقة لحفل تكريم الطلاب المتفوقين، مضيفاً أن ذلك يُعد ذكرى طيبةً في أذهانِ الطلابِ المتفوقين، وتشجيعًا لهم وتحفيزاً لبقية زملائهم من طلاب المنطقة, مقدّماً شكره للمعلمين، على جهودهم المبذولة من أجل الرفع من مستويات الطلاب العلمية خلال التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي.ونوه بدور الأسرة الكبير في تفوق الطلاب وتميزهم من خلال متابعتهم لأبنائهم في منصة مدرستي، مؤكداً حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف على تعزيز الشراكة مع الأسرة، ودعم أدوارهمْ في العملية التعليمية.بعد ذلك, ألقيت كلمة الطلاب المتفوقين، ألقاها نيابة عنهم الطالب يزن بن سعد الفياض من مدرسة أبو عبيدة الثانوية بسكاكا، شكر فيها باسمه ونيابة عن زملائه المتفوقين كل من أحاطهم بالعناية والرعاية بعد الله حتى وصلوا إلى هذا المكان وعلى التفوق، الذي لم يكن إلا بتوفيق من الله جل وعلا ثم بجهود الآباء والأمهات والمدارس ومن أشرف عليها وسخر كل سبل العلم والتعليم.// انتهى //20:35ت م0257