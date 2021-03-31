الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساجتمعت اليوم رابطة الدوري السعودي للمتحرفين في مدينة الرياض، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز العفالق ، والمدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز الحميدي، وممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، وممثلي أندية دوري المحترفين.وتضمن الاجتماع عرض خطة العمل على إستراتيجة وحوكمة الرابطة لاعتمادها لاحقاً، كما تم اعتماد اللائحة التجارية، واعتماد كراسة الحقوق التجارية، بالإضافة إلى عرض تقرير عن الأنشطة التي أقامتها الرابطة منذ اجتماعها السابق.// انتهى //20:40ت م0258