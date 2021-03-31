جدة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم ، مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمدينة جدة، الذي جاء في إطار المرحلة الخامسة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.وانتهت المناورة التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، بفوز الفريق الأخضر بنتيجة 3-2، التي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الخامسة.وجاء هذا التجمّع الخامس ضمن خطة طويلة المدى شملت عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.// انتهى //21:07ت م0264