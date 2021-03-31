الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسبدأت اليوم في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة السعودية القطرية، حيث استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية رئيس وفد دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري.وترأس الاجتماع من جانب المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، فيما ترأسه من الجانب القطري السفير علي الهاجري.وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين الشقيقين -حفظهما الله- وما تضمنه بيان العلا، وتجسيدا للروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //21:47ت م0273