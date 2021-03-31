الدمام 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، الذي يمتد حتى السادس من شهر أبريل المقبل، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.وأجرى اللاعبون مساء اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، أدى خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف البناء من الخلف تحت الضغط.ويواصل المنتخب غدًا، تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على ذات الملعب.يُذكر أن المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 4 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.// انتهى //21:56ت م0277