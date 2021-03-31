دار السلام 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسعينت الرئيس التنزانية سامية صولوحو حسن وزير المالية الدكتور فيليب إسدور مبانغو نائبا لها.وصادق البرلمان التنزاني بإجماع أعضائه خلال جلسة عقدها بالعاصمة دودوما على تعيين مبانغو (63 عاما) نائبا للرئيسة التنزانية.وظل منصب نائب الرئيس شاغرا بعد تنصيب سامية صولوحو حسن رئيسة لهذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، خلفا للرئيس السابق جون بومب ماغوفولي الذي توفي يوم 17 مارس 2021 ، والذي كانت صولوحو نائبة له.//انتهى//22:20ت م0279