الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واستنطلق غدًا الجولة 28 من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عاماً، حيث يحل الفتح صاحب المركز الأول بـ 63 نقطة ضيفًا على هجر الأخير بـ 19 نقطة، ويلعب فريق الخليج ما قبل الأخير بـ 23 نقطة، مع فريق الجيل الرابع عشر بـ 23 نقطة.وعلى ملعب نادي الاتفاق بالدمام، يلتقي الشباب السابع بـ 43 نقطة، بفريق الاتفاق الرابع بـ 47 نقطة، فيما يستضيف الهلال الخامس بـ 46 نقطة على ملعبه بالرياض، فريق القادسية العاشر بـ 35 نقطة.ويلعب النصر مع مستضيفه الوطن على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجيزان، حيث يحتل النصر المركز الثاني بـ 55 نقطة، فيما يحتل الوطن المركز الثاني عشر بـ 26 نقطة.ويحل الأهلي ضيفًا على أحد في ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة، حيث يمتلك الفريق الضيف 48 نقطة بالمركز الثالث، بينما يملك المستضيف 42 نقطة بالمركز الثامن.وعلى الملعب الرديف بنادي الاتحاد بجدة يلعب الاتحاد التاسع بـ 39 نقطة، أمام التعاون السادس بـ 46 نقطة.وتختتم الجولة بلقاء يجمع بين الوحدة صاحب المركز الحادي عشر بـ 30 نقطة، مع الطائي الثالث عشر بـ 25 نقطة، على ملعب نادي الوحدة بمكة المكرمة.// انتهى //22:28ت م0281