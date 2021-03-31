عام / فرنسا تمدد الإغلاق الجزئي على كامل البلاد لأربعة أسابيع إضافية
الأربعاء 1442/8/18 هـ الموافق 2021/03/31 م واس
باريس 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس
مددت الحكومة الفرنسية اليوم الإغلاق الجزئي لمكافحة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على كامل البلدان لمدة 4 أسابيع إضافية.
وقال الرئيس ماكرون في خطاب له: إن الإغلاق يأتي في محاولة لوقف الموجة الثالثة من تفاقم الإصابات بفيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.
وأوضح أن القيود تنص على حظر تجول بدءاً من الساعة السابعة مساءً، كما ستُغلق بعض الشركات وتفرض قيود على التنقلات.
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