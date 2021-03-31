عام / ‎فرنسا تمدد الإغلاق الجزئي على كامل البلاد لأربعة أسابيع إضافية

الأربعاء 1442/8/18 هـ الموافق 2021/03/31 م واس
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باريس 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس
‎مددت الحكومة الفرنسية اليوم الإغلاق الجزئي لمكافحة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على كامل البلدان لمدة 4 أسابيع إضافية.
وقال الرئيس ماكرون في خطاب له: إن الإغلاق يأتي في محاولة لوقف الموجة الثالثة من تفاقم الإصابات بفيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.‎
وأوضح أن القيود تنص على حظر تجول بدءاً من الساعة السابعة مساءً، كما ستُغلق بعض الشركات وتفرض قيود على التنقلات.
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23:04ت م
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