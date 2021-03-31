باريس 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس‎مددت الحكومة الفرنسية اليوم الإغلاق الجزئي لمكافحة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على كامل البلدان لمدة 4 أسابيع إضافية.وقال الرئيس ماكرون في خطاب له: إن الإغلاق يأتي في محاولة لوقف الموجة الثالثة من تفاقم الإصابات بفيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.‎وأوضح أن القيود تنص على حظر تجول بدءاً من الساعة السابعة مساءً، كما ستُغلق بعض الشركات وتفرض قيود على التنقلات.// انتهى //23:04ت م0289