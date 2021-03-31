الرباط 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساختتمت اليوم أعمال الدورة 41 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي استمرت على مدى يومين عبر تقنية الاتصال المرئي.وصادق المجلس التنفيذي مع الأخذ بملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس التي تم طرحها خلال المناقشات على تقرير الأنشطة التي نفذتها الإدارة العامة للمنظمة خلال عامي 2019 و2020، والجهود التي قامت بها خلال جائحة كورونا، لمساعدة دولها الأعضاء في مواجهة الآثار السلبية للجائحة، ومشروع الرؤية الاستشرافية للمنظمة وإستراتيجية عملها للفترة المقبلة، وتقرير بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، والمقترحات ذات الصلة، ومنها إنشاء مركز التراث في العالم الإسلامي، ومركز الحوار الحضاري، إضافة إلى اعتماد التقرير الختامي للدورة.كما وافق المجلس على مشروع نظام كراسي الإيسيسكو، الذي أكدت الإدارة العامة للمنظمة أنها نجحت في توفير بعض التمويل له من خلال الشراكات.وثمن أعضاء المجلس المساعدات التي قدمتها المنظمة إلى دولهم خلال الجائحة، والبرامج العملية التي قامت بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة في كل دولة، داعين إلى تحقيق المزيد من التعاون بين المنظمة ودولها الأعضاء في تحويل هذه الرؤى والإستراتيجيات إلى مبادرات وخطط عمل تستجيب لاحتياجات وأولويات كل دولة، وقدموا عددا من المقترحات لإثراء عمل المنظمة.// انتهى //23:05ت م0290