الدمام 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الدمام الذي يمتد حتى العاشر من شهر أبريل المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في الاستحقاقات الدولية والآسيوية والخليجية في العام الجاري.وأجرى المنتخب اليوم تدريباته تحت إشراف المدرب الأسباني لويس فونسيكا، الذي عمد على تقسيم الحصة التدريبية على فترتين، إذ أجرى في الجزء الأول والذي أقيم في الفترة الصباحية بنادي الاتفاق، خضع خلالها اللاعبون لتدريبات لياقية وتقوية للعضلات، فيما تم في الجزء الثاني الذي أقيم في صالة القاعدة الجوية تنفيذ عدد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، والتي تركزت في بناء الهجمات السريعة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، التي شهدت خروج اللاعب رامي الزهراني مصابًا نتيجة احتكاكه مع أحد زملائه، فيما لايزال اللاعب جوهر جماح يواصل برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي تمهيدًا لانخراطه في البرنامج التأهيلي.وأكد كابتن المنتخب فيصل السلطان رغبتهم بتحقيق الاستفادة الفنية من المعسكر الحالي.وأضاف نحن كلاعبين نواصل تدريباتنا اليومية في المعسكر برغبة وإصرار وعزيمة من أجل تحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية منه والاستعداد للاستحقاقات الآسيوية والخليجية القريبة المقبلة.// انتهى //23:48ت م0297